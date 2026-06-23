11 пропавших человек найдены погибшими в Псковской области с начала года

11 пропавших человек найдены погибшими в Псковской области с начала 2026 года, сообщила представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Василиса Ильина в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

Фото из личного архива Василисы Ильиной

«Говорить о статистике поисков текущего сезона пока еще рановато. Сезон только-только набирает свои обороты. Как показывает практика, основной пик заявок поступает в период с 1 июля по 31 октября. Для примера приведу данные статистики за 2025 год. За обозначенный период поступило 109 заявок. Из них 81 человек найден, жив. Одиннадцать человек найдены погибшими. Поиски восьмерых еще продолжаются. Но стоит отметить, что люди пропадают круглый год. Приведу вам данные статистики с начала 2026 года до 16 июня. В отряд поступило 69 заявок. Из них 47 человек найдены живыми. 11 человек найдены погибшими. Поиски семерых еще продолжаются», - сказала Василиса Ильина.

К сожалению, нет универсальных правил, как не потеряться в лесу, продолжила эксперт. Но существует свод рекомендаций, следуя которым можно более уверенно себя чувствовать, а у спасателей будет немного больше времени на спасение, уточнила представитель отряда.

«Выходя из дома, обязательно говорите родным и близким, куда именно вы направляетесь, в какой район, в какое время планируете вернуться домой. Обязательно берём с собой полностью заряженный мобильный телефон. Он поможет вам связаться с родными и позвонить в службу спасения. Обязательно возьмите с собой бутылку воды и небольшой перекус, даже если собираетесь совсем ненадолго. Спички или зажигалка не займут много места, но станут отличными помощниками для разведения костра для обогрева. Одевайтесь в лес ярко. Это очень важно. Если в вашем гардеробе отсутствуют яркие вещи, не пренебрегайте возможностью приобрести яркий светоотражающий дорожный жилет. Продаётся в любом магазине. Набор ваших личных медикаментов тоже необходимо взять с собой, даже если сейчас вас ничего не беспокоит. Гораздо спокойнее вам будет, если в случае необходимости лекарство окажешься под рукой. Важно помнить: потеряться может любой, независимо от возраста, пола, от знания местности и погодных условий», - заключила Василиса Ильина.