11 пропавших человек найдены погибшими в Псковской области с начала года

11 пропавших человек найдены погибшими в Псковской области с начала 2026 года, сообщила представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Василиса Ильина в эфире ПЛН FM (102.6 FM).
Фото из личного архива Василисы Ильиной
К сожалению, нет универсальных правил, как не потеряться в лесу, продолжила эксперт. Но существует свод рекомендаций, следуя которым можно более уверенно себя чувствовать, а у спасателей будет немного больше времени на спасение, уточнила представитель отряда.
«Выходя из дома, обязательно говорите родным и близким, куда именно вы направляетесь, в какой район, в какое время планируете вернуться домой. Обязательно берём с собой полностью заряженный мобильный телефон. Он поможет вам связаться с родными и позвонить в службу спасения. Обязательно возьмите с собой бутылку воды и небольшой перекус, даже если собираетесь совсем ненадолго. Спички или зажигалка не займут много места, но станут отличными помощниками для разведения костра для обогрева. Одевайтесь в лес ярко. Это очень важно. Если в вашем гардеробе отсутствуют яркие вещи, не пренебрегайте возможностью приобрести яркий светоотражающий дорожный жилет. Продаётся в любом магазине. Набор ваших личных медикаментов тоже необходимо взять с собой, даже если сейчас вас ничего не беспокоит. Гораздо спокойнее вам будет, если в случае необходимости лекарство окажешься под рукой. Важно помнить: потеряться может любой, независимо от возраста, пола, от знания местности и погодных условий», - заключила Василиса Ильина.