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Почти 1300 человек в Псковской области заболели ОРВИ за минувшую неделю

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С 15 по 21 июня в регионе выявлено 1 295 случаев ОРВИ, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,1%. В городе Пскове зарегистрирован 561 случай ОРВИ, или 43,3% от общего количества по региону. В структуре циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями на 53,2% ниже уровня среднего многолетнего показателя. За неделю зарегистрировано 32 случая. 

«В теплую погоду возрастают риски кишечных инфекций. Чтобы не омрачить отдых неприятными симптомами, следуйте нашим рекомендациям», - призвали в ведомстве.

При появлении любых симптомов недомогания, ухудшении самочувствия необходимо вызвать врача на дом, чтобы получить рекомендации по лечению и предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Родителям стоит пристально следить за самочувствием детей: отправлять их в организованные детские коллективы при полном здравии, малейшие признаки недомогания – повод оставить ребенка дома.

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