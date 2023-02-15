Общество

Монета застряла в дыхательных путях полуторагодовалого великолучанина

Монета застряла в дыхательных путях полуторагодовалого великолучанина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской межрайонной больнице.

«Совсем недавно в приёмное отделение Великолукской межрайонной больницы поступил мальчик полутора лет с крупной монетой, застрявшей в верхних дыхательных путях. Мальчика госпитализировали в детское хирургическое отделение, монету достали и отпустили домой в удовлетворительном состоянии», - рассказали в медучреждении.

Фото: Великолукская межрайонная больница

Детский врач-хирург Надежда Машарова рассказала, какие предметы чаще всего глотают дети и как уберечь ребенка от этого.

Так, в Великолукскую межрайонную больницу в год с подобной проблемой обращаются около 15 раз. «Более 80% случаев проглатывания предметов происходит в возрасте с 8 месяцев до пяти лет, так как это самый любознательный возраст, когда происходит знакомство с окружающими предметами. В пять-восемь лет предметы глотают реже, таковых около 15-17%, и в более старшем возрасте, как правило, происходит случайное проглатывание – процент таких историй с восьми-девяти до 18 лет составляет 2-3%», - уточнила врач.

По словам детского хирурга, чаще всего проглатывают батарейки (из часов, весов и игрушек), магниты и монеты. Реже: болтики, шурупы, гвозди, булавки, иголки и даже скобы от степлера. «Это только то, что касается металла, но есть и другие материалы. Например это: детальки конструктора, осколки разбитых игрушек, кончик градусника с ртутью, косточки различных крупных фруктов и жвачки», - подчеркнула Надежда Машарова.

Опасно инородное тело или нет, может понять только врач-эндоскопист и детский хирург. Если инородное тело в желудке или кишечнике не опасное, единичное и маленького размера, при данных обстоятельствах применяется выжидательная тактика, ребёнок находится в стационаре под наблюдением врачей до момента самостоятельного выхода инородного тела из кишечника естественным путем.

Все зависит от того, куда попадёт инородный предмет, застрянет он в дыхательных путях или опустится в желудочно-кишечный тракт. Например, 10-копеечные монеты сами беспрепятственно выходят. А вот пять рублей, особенно если такую монету проглотил маленький ребёнок, может застрять в желудочно-кишечном тракте. Батарейки дети чаще глотают плоские щелочные, они опасны тем, что вызывают химический ожог пищевода и желудка. Свое действие они начинают с момента поступления в ЖКТ. С пластмассовыми детальками от конструктора тоже не всё так просто. Проблема в том, что не все детали видно на рентгене. Более мелкие детали выходят сами, а вот крупные приходится доставать врачам. Иголки и английские булавки выходят чаще всего естественным путем.

Если ребенок проглотил какой-то предмет, нужно вызвать скорую медицинскую помощь. При попадании инородного тела в дыхательные пути нельзя принимать горизонтальное положение, в связи с риском миграции его в трахею. При проглатывании предмета категорически нельзя пить и есть, а также доставать инородные тела руками и подручными предметами.

Вообще в 80% случаев проглоченный предмет выходит сам. Но не следует ждать этого, а нужно обращаться к врачам.

«Чаще всего мы прибегаем к эндоскопии. После того как проглотивший что-то маленький пациент поступает к нам, мы ждём, когда его желудок освободится от пищи, делаем ФГДС. Если обнаруживаем в желудке инородное тело, то врач-эндоскопист извлекает его специальным инструментом через пищевод. Хирургические операции с рассечением тканей желудка или кишечника делаем в крайнем случае. Хуже, когда дети не говорят, что что-то проглотили, а родители попросту не заметили», - продолжила врач.

При инородном теле в дыхательных путях наблюдается выраженный кашель, страх, затруднение дыхания на вдохе и выдохе, может быть рефлекторно рвота, после миграции предмета в бронхи – временное стихание клинических признаков, может быть одышка, подкашливание при физической нагрузке.

При инородном теле в пищеводе возникают частые позывы на рвоту, рвота, выраженное слюнотечение, постоянные попытки сглатывания слюны, подкашливание, поперхивание, невозможность принимать жидкую и твёрдую пищу, боль в горле и за грудиной, отказ от воды и еды, маленькие дети от года до четырёх лет могут просто плакать и показывать руками на горло и животик.

А в желудке – в зависимости от вида инородного тела, возникает в основном рвота, тошнота, отказ от еды, выраженная боль в животе, задержка стула.

«Родителям следует прятать от маленьких детей различные мелкие предметы и игрушки, мелкие строительные материалы, магнитики на холодильниках, особенно с мелкими фрагментами, бижутерию и драгоценности, едкие вещества для чистки и уборки, которые дети могут по незнанию выпить, таблетки и другие мелкие предметы, которые может проглотить ребёнок. Я настоятельно рекомендую родителям давать ребёнку игрушки по возрасту и наслаждаться прекрасным возрастом своего малыша», - призвала хирург.