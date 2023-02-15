Общество

День выплаты пособий по уходу за ребенком изменился в Псковской области

Региональная дата выплаты пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам с 9-го числа каждого месяца переносится на 8-е. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения социального Фонда России по Псковской области.

«Начиная с марта текущего года, работающие псковские мамочки станут получать ежемесячную выплату в единый общероссийский день выплат пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим гражданам - восьмого числа каждого месяца, - рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова. – Поскольку в марте 8 число совпадает с праздничным днем, выплата переносится на предшествующий ему рабочий – 7 марта. Выплату, выпадающую на 8 мая, псковские родители тоже получат заранее. Далее выплаты будут осуществляться по графику – 8 апреля – за март, 8 июня – за май и так далее».

В случае, когда дата выплаты придется на выходной, средства будут перечислены также в предшествующий рабочий день.

Если в качестве реквизитов для выплаты пособия получатель указал номер карты «Мир», то зачисление денежных средств на карту произойдет в день его перечисления отделением – то есть 8 числа. Если же выплата пособия производится по номеру расчетного счета, к которому привязана карта «Мир», то средства будут зачислены банком в течение следующего рабочего дня.

Выплата, назначенная впервые, будет перечислена в течение 10 рабочих дней с даты получения ОСФР по Псковской области сведений от работодателя, а все последующие по графику - 8 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.