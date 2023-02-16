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Общество

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями выросла в Псковской области

16.02.2023 12:24|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области отмечается неблагополучная ситуация по заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Это следует из постановления, опубликованного на сайте регионального Роспотребнадзора.

Показатели заболеваемости населения Псковской области острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными возбудителями, ежегодно превышают показатели Российской Федерации. В 2022 году заболеваемость острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии по Псковской области (348,41 на 100 тысяч населения) превысила заболеваемость по Российской Федерации на 26,4%.

Заболеваемость острыми кишечными инфекциями установленной этиологии (112,01 на 100 тысяч населения) за 2022 год выше среднемноголетнего показателя в 2,1 раза. В структуре острых кишечных инфекций установленной этиологии 97 % случаев заболеваний в 2022 году приходилось на острые кишечные инфекции вирусной этиологии: 65,5% составили заболевания ротавирусной инфекцией и 34,5% - норовирусной.

Заболеваемость ротавирусной инфекцией в 2022 году составила 71,08 на 100 тысяч населения и превысила среднемноголетний показатель в 1,9 раза. Зарегистрировано 436 случаев.

В феврале 2023 года отмечается рост еженедельной заболеваемости острыми кишечными инфекциями по сравнению с декабрем 2022 года в 1,9 раза. За 6 неделю 2023 года в Псковской области выявлено 65 случаев острых кишечных инфекций. Более 75% из них зарегистрировано в Пскове, Великих Луках, Псковском районе.

Регистрируются очаги групповой заболеваемости ротавирусной инфекцией в детских образовательных организациях Пскова, Великих Лук, Псковского района, в том числе с выявлением случаев заболеваний среди сотрудников. В феврале 2023 года в ходе проведения эпидемиологического расследования очагов выявлено носительство ротавирусной инфекции у 10 сотрудников детских образовательных организаций.

В результате однократного одномоментного лабораторного обследования на носительство вирусов, вызывающих острые кишечные инфекции, декретированных контингентов в 2022 году носительство выявлялось у 4% обследованных, в том числе активно выявлено носителей ротавируса — 20 человек, норовируса -19 человек, астровируса -10 человек.

Теги: #Роспотребнадзор #Псковская область #инфекция
Источник: Псковская Лента Новостей
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