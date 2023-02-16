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Общество

Госдума приняла закон о контроле за соблюдением норм русского языка

16.02.2023 15:11|ПсковКомментариев: 0

Госдума приняла закон о госязыке, предусматривающий недопустимость использования иностранных слов, за исключением тех, что не имеют аналогов в русском. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Как отмечается в пояснительной записке, данный законопроект «подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации в едином многонациональном государстве, расширяет и конкретизирует сферы, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».

«Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», — уточняется в документе.

В соответствии с поправками правительство на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку будет определять порядок формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и грамматик и требования к их составлению.

«Не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в документе. Норма «направлена на защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

Кроме того, закон вводит обязательную лингвистическую экспертизу проектов нормативных актов на предмет их соответствия нормам и правилам русского языка. 

Теги: #русский язык
Источник: Псковская Лента Новостей
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