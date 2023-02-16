Общество

Учебное пособие по криминологии псковских авторов стало серебряным призером всероссийского конкурса

Учебное пособие по криминологии Псковского филиала академии ФСИН России стало серебряным призером всероссийского конкурса на лучшее печатное издание. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе академии.

Фото: пресс-служба Псковского филиала академии ФСИН России

Всероссийский конкурс на лучшее печатное издание по направлению «Юридические науки» состоялся в Барнауле, и по его итогам учебное пособие под научной редакцией доцента кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала Академии ФСИН России Ольги Мельниковой было отмечено дипломом II степени как лучшее учебное пособие по криминологии.

«Этот научный труд посвящен актуальным вопросам преступности несовершеннолетних в России и за рубежом. Исследован международный опыт исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних на примере Республики Беларусь. Отмечена важная роль ресоциализации несовершеннолетних осужденных в воспитательной колонии. Издание адресовано студентам и курсантам, обучающимся по юридическим специальностям, аспирантам и адъюнктам, профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, работникам правоохранительных органов, судебных органов, юристам», – рассказали в академии ФСИН о пособии.

Над созданием учебного пособия «Преступность несовершеннолетних в России и за рубежом» трудился авторский коллектив Псковского филиала Академии ФСИН России – Ольга Мельникова, Екатерина Белова, Сергей Шатов, Наталья Абрамова, Елена Босак, а также представители других образовательных организаций высшего образования – Оксана Панова (Вологодский институт права и экономики ФСИН России), Дмитрий Никитин (Санкт-Петербургский университет ФСИН России), Николай Кийко и Татьяна Терещенко (Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь), Владимир Нечаев (Московский областной филиал Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя), Владимир Сапогов и Владислав Белов.