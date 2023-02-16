Общество

Яйца нематоды обнаружили псковские микробиологи в фекалиях лошади

Специалисты отдела микробиологии Псковской областной ветлаборатории обнаружили в фекалиях лошади яйца нематоды Parascaris еquorum. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Псковская облветлаборатория

«Параскаридоз – это хроническое, широко распространенное среди жеребят-сосунов и годовиков, заболевание, проявляющееся отставанием в росте и развитии, исхуданием, извращенным аппетитом, чередованием поноса и запора, приступами колик. Локализуются параскариды в тонком отделе кишечника, иногда в желудке и желчных протоках печени. Болезнь регистрируют повсеместно, установлена значительная разница в инвазированности лошадей Parascaris equorum при разных системах содержания. Максимальная степень зараженности лошадей параскаридами установлена при конюшенном содержании. Круглогодичное табунное содержание позволяет снизить зараженность лошадей P. equorum», - рассказали специалисты.

Возбудителем параскаридоза является крупная нематода, которая развивается прямым путем, самка 18-37 сантиметров длиной, а самцы 15-28 сантиметров. Хвост у самца загнут и снабжен двумя равными тонкими спикулами. Самка выделяет незрелые круглые яйца, 0,09-0,1 миллиметра в диаметре, коричневого цвета, покрытые толстой гладкой скорлупой, незрелые, яйца во внешней среде достигают инвазионной стадии при 20-25°С через 1-2 недели.

Заражение лошадей происходит алиментарным путем при заглатывании с кормом или водой инвазионных яиц. Вылупившиеся из яиц личинки после миграции по крови и нескольких линек попадают в кишечник, где через 1,5-2,5 месяца превращаются в половозрелых нематод.

«Заболевает преимущественно молодняк текущего года рождения при конюшенном и смешанном содержании, особенно при даче корма с пола. Инвазия достигает максимума в осенне-зимние месяцы, после чего отмечается ее снижение. Яйца параскарид на всех стадиях развития устойчивы к низким температурам (зимой). Большое влияние на экстенсивность и интенсивность параскаридозной инвазии оказывают условия содержания, поения и кормления лошадей», - отметили в облветлаборатории.

У больных жеребят наблюдают расстройство пищеварения, лёгкую форму пневмонии, исхудание, анемию, кратковременное повышение температуры тела, иногда приступы нервного возбуждения, возможен падёж. Взрослые лошади болеют без резко выраженных симптомов.

Профилактика параскаридоза состоит в плановой дегельминтизации лошадей осенью и весной. Жеребята текущего года рождения подлежат дегельминтизации: первый раз в августе - сентябре, второй раз - после отъема. Молодняк 1-2 лет дегельминтизируют перед выгоном на пастбище в марте - апреле и второй раз - в октябре - ноябре. Лошадей на ипподромах дегельминтизируют каждые 2-3 месяца.

В хозяйствах, неблагополучных по параскаридозу, за лошадьми закрепляют станки, которые ежедневно очищают и 2-3 раза в месяц подвергают дезинвазии. Навоз с территории фермы или бригады ежедневно убирают и обеззараживают биотермически. Нельзя скармливать лошадям сено с пола. Для выпаса подсосных кобыл с жеребятами на конных заводах выделяют культурные пастбища.