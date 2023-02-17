Общество

Морозы вернутся на Северо-Запад России

Морозы вернутся на Северо-Запад России, сообщает метеоцентр «Фобос».

«По территории Северо-Запада будут смещаться циклоны, пойдёт снег, и только в среду-четверг вероятность осадков будет небольшой. Температурный режим здесь умеренно холодный, и только в пятницу столбики термометров дотянутся до −3…+2˚С, на севере и востоке – до −3…−8˚С», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Центральной России в начале и конце рабочей недели пройдут снегопады, а в середине периода вероятность осадков невелика. В результате самая холодная погода ожидается в среду-четверг – днём до −7…−12˚С, а пик потепления в конце периода – −4…+1˚С.

В Санкт-Петербурге временами снег, и только в среду-четверг существенные осадки маловероятны. Днём на берегах Невы −5…−8˚, к пятнице потеплеет до 0˚.

В Москве в начале недели небольшой снег, днём до −4…−7˚С. Затем снеговые тучи рассеются, и дневная температура понизится до −8…−11˚С. А с пятницы в столице вновь зарядят снегопады и столбики термометров подойдут к нулевой отметке.