Морозы вернутся на Северо-Запад России, сообщает метеоцентр «Фобос».
В Центральной России в начале и конце рабочей недели пройдут снегопады, а в середине периода вероятность осадков невелика. В результате самая холодная погода ожидается в среду-четверг – днём до −7…−12˚С, а пик потепления в конце периода – −4…+1˚С.
В Санкт-Петербурге временами снег, и только в среду-четверг существенные осадки маловероятны. Днём на берегах Невы −5…−8˚, к пятнице потеплеет до 0˚.
В Москве в начале недели небольшой снег, днём до −4…−7˚С. Затем снеговые тучи рассеются, и дневная температура понизится до −8…−11˚С. А с пятницы в столице вновь зарядят снегопады и столбики термометров подойдут к нулевой отметке.