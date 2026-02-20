 
Общество

Диетолог назвала самые вредные и полезные начинки для блинов

Шоколад, сгущенка и варенье – самые вредные начинки для блинов, так как в них много жиров и углеводов, рассказала врач-терапевт, диетолог Елена Устинова.

«Самой вредной является начинка, где очень много жиров и очень много углеводов: горячий шоколад или сгущенка, или варенье», — рассказала диетолог.

Самыми полезными, как отметила врач, являются начинки, где много белка, пишет РИА Новости

«Самые полезные и вкусные начинки – белковые. Это начинки из мяса или, например, начинка из капусты, яиц, всякие разные овощные начинки, начинки из рыбы. Начинка на основе птицы, сырные какие-то начинки», — поделилась диетолог.

В 2026 году Масленичная неделя проходит с понедельника, 16 февраля, по воскресенье, 22 февраля. Это последняя неделя перед Великим постом, который начнется 23 февраля.

Напомним, наступил пятый день масленичной недели, известный в народном календаре как «Тёщины вечерки».

