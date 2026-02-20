«Единая Россия» готовит технологический блок новой Народной программы

«Единая Россия» провела первый окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящён развитию промышленности. Правительство отчиталось о выполнении Народной программы партии в этой сфере, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».
Фото: «Единая Россия»
На площадке в Екатеринбурге собрались представители всех регионов Уральского федерального округа — ветераны СВО, губернаторы, руководители промышленных предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов, активисты партии и другие. В мероприятии приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров, полпред президента в УрФО Артём Жога.
По его словам, за время действия Народной программы «Единой России» в развитие промышленности направили более 300 миллиардов рублей инвестиций. Свыше 100 миллиардов пошло на программу «Профессионалитет», 40 миллиардов – на создание инженерных школ в вузах.
Расширяется производство композитных материалов, Россия возвращается на мировую арену гражданского авиастроения, увеличивается доля российского оборудования в нефтегазовой отрасли.
Достигнутые результаты - неплохая точка отсчёта в большой и серьёзной работе, которую партия вела на разных направлениях, уверен Дмитрий Медведев. Её итоги партия подведёт на восьми окружных форумах. А также – соберёт на них предложения, которые сформируют будущую программу «Единой России» на парламентские выборы.
О выполнении правительством положений Народной программы «Единой России» в сфере развития промышленности рассказал Денис Мантуров.
Для укрепления региональной промышленной инфраструктуры в пределах пятилетки создано около 120 новых индустриальных и технопарков. Их резиденты наряду с другими предприятиями привлекают ресурсы региональных фондов развития промышленности. С 2021 года совокупно они поддержали почти 4,5 тысячи проектов на 160 миллиардов рублей. Особый акцент сделан на восстановлении промышленного потенциала ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей: на их территории возобновлена работа более 250 предприятий, что обеспечило суммарный рост отгрузки продукции на 20%.
Импульс к развитию получила регуляционная индустрия: она представлена почти тысячей предприятий, которые за пять лет вывели на рынок более 300 новых технических решений.
Важное направление — развитие ОПК. «Единая Россия» оказывает правительству поддержку в вопросах развития комплекса. С начала специальной военной операции российские производители постоянно наращивают выпуск вооружений и военной техники, наряду с этим организована непрерывная модернизация образцов и разработка перспективных видов вооружения, сообщил первый зампред правительства. Это позволяет стабильно поддерживать долю современного оружия и техники Вооружённых сил РФ на уровне выше 70%.
В перспективе ближайших лет и новой народной программы стоят задачи развития ракетно-космической промышленности, отметил первый зампред правительства. Также в приоритете партии — обеспечение продовольственной безопасности; акцент на разработке и внедрении высокотехнологичных станков и промышленных роботов (от темпов решения этой задачи зависит переход к экономике высоких зарплат, а это — основа благополучия граждан).
Свои предложения в новую Народную программу «Единой России» внесли участники форума — они выработали решения на шести тематических круглых столах.
Инициативы касаются развития кадрового потенциала промышленности (это создание федеральных и региональных центров повышения квалификаций, модернизация портала «Работа России», в том числе с использованием возможностей искусственного интеллекта); поддержки российских производителей (создание механизма приоритетной выкладки отечественных товаров в торговых сетях и на маркетплейсах; продвижение отечественных брендов; локализация производства жизненно важных лекарств в России).
Для включения в основной программный документ прорабатывается стратегия промышленного лидерства в части станкостроения, новых материалов и роботизации производства, развития новых материалов и химии как базы для энергетики и транспорта, создания центров инженерных разработок и промышленной робототехники непосредственно на местах.
В части системы мотивации для привлечения кадров в промышленность были названы: синхронизация образования и практики, в том числе выстраивание связей между вузами и предприятиями, внедрение в учебные программы современного ПО, система наставничества, подготовка кадров к цифровому строительству и использованию ИИ.
Инициативы представят на рассмотрение экспертного совета, который начал работу над Народной программой «Единой России» по инициативе Дмитрия Медведева. Свои предложения внесут и все желающие жители страны — сделать это можно онлайн.
В заключение он добавил, что Россия способна преодолеть любые проблемы.
«Самое главное, способны достичь тех целей, которые поставлены главой нашего государства, президентом нашей страны. Которые включены в нашу народную программу, поскольку документ, который мы с вами должны подготовить, будет содержать реальные обязательства в отношении нашей страны и наших граждан. Подчеркиваю, его задача -— действовать непосредственно в интересах всего государства, всех граждан нашей огромной страны. Ну, а самый ценный капитал, который есть у любой политической силы, у "Единой России", это доверие людей. Наша сегодняшняя задача — заслужить и оправдать это доверие. И тогда, я уверен, мы достигнем самых высоких результатов как в труде, так и на самом важном направлении, которое сегодня есть в нашей стране. Мы добьёмся Победы», — заключил председатель партии.