«Единая Россия» готовит технологический блок новой Народной программы

«Единая Россия» провела первый окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» — он был посвящён развитию промышленности. Правительство отчиталось о выполнении Народной программы партии в этой сфере, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии «Единая Россия».

Фото: «Единая Россия»

На площадке в Екатеринбурге собрались представители всех регионов Уральского федерального округа — ветераны СВО, губернаторы, руководители промышленных предприятий, депутаты Госдумы, сенаторы, координаторы партийных проектов, активисты партии и другие. В мероприятии приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета, первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев, первый вице-премьер Денис Мантуров, полпред президента в УрФО Артём Жога.

«Задачи развития промышленности, обеспечения технологического суверенитета всегда были в центре внимания нашего государства. Сейчас этим занимается и "Единая Россия" как правящая партия. В нашей Народной программе, с которой мы шли на выборы в 2021 году, эта тема нашла отражение. "Единая Россия" стояла у истоков принятия основных законов, касающихся промышленности. Их за эти годы принято несколько десятков штук. Они направлены на поддержку производства, на внедрение новых технологий, естественно, на подготовку кадров. Если бы это не было сделано, то, наверное, мы бы подошли к периоду СВО совершенно в другом состоянии», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

По его словам, за время действия Народной программы «Единой России» в развитие промышленности направили более 300 миллиардов рублей инвестиций. Свыше 100 миллиардов пошло на программу «Профессионалитет», 40 миллиардов – на создание инженерных школ в вузах.

«Произошёл качественный рывок. Удалось в несколько раз увеличить объём выпуска многих видов военной продукции. И партия внесла свой вклад в решение этой задачи — создан Центр беспилотных систем и технологий. Его задача, как и многих других подобных организаций, продвижение современных прорывных технологий как в оборонной, так и в гражданской сфере», — акцентировал внимание Дмитрий Медведев.

Расширяется производство композитных материалов, Россия возвращается на мировую арену гражданского авиастроения, увеличивается доля российского оборудования в нефтегазовой отрасли.

«Для нужд армии созданы уникальные образцы вооружения. Они всем известны. И таких вооружений, во всяком случае, многих из них нет ни у одной армии мира. Самое важное, что наши враги это осознали. За всеми этими успехами стоят конкретные люди. Это трудовые коллективы, научные институты, предприятия», — сказал председатель партии.

Достигнутые результаты - неплохая точка отсчёта в большой и серьёзной работе, которую партия вела на разных направлениях, уверен Дмитрий Медведев. Её итоги партия подведёт на восьми окружных форумах. А также – соберёт на них предложения, которые сформируют будущую программу «Единой России» на парламентские выборы.

«Впервые в этом документе должен появиться раздел, который будет посвящён промышленности и технологическому суверенитету. Мы решили и на этом сконцентрироваться. В условиях современного мира мы обязаны обеспечивать себя критически важными технологиями. Это касается и искусственного интеллекта, и робототехники, и беспилотных систем, о которых я уже сказал, и биотехнологий, новых материалов, и энергетики нового поколения, и, конечно, космоса и связи», — пояснил Дмитрий Медведев.

О выполнении правительством положений Народной программы «Единой России» в сфере развития промышленности рассказал Денис Мантуров.

Для укрепления региональной промышленной инфраструктуры в пределах пятилетки создано около 120 новых индустриальных и технопарков. Их резиденты наряду с другими предприятиями привлекают ресурсы региональных фондов развития промышленности. С 2021 года совокупно они поддержали почти 4,5 тысячи проектов на 160 миллиардов рублей. Особый акцент сделан на восстановлении промышленного потенциала ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей: на их территории возобновлена работа более 250 предприятий, что обеспечило суммарный рост отгрузки продукции на 20%.

«Под патронажем "Единой России" повышение доступности медицинской помощи, в том числе посредством развития санитарной авиации. С 2021 года для этих нужд реализована поставка свыше 250 вертолётов серии Ми-8 и Ансат. Для регионов закуплено более 15 тысяч автомобилей скорой помощи», — сообщил первый зампред правительства.

Импульс к развитию получила регуляционная индустрия: она представлена почти тысячей предприятий, которые за пять лет вывели на рынок более 300 новых технических решений.

«Ещё один важнейший социально-экономический аспект Народной программы связан с подготовкой кадров. В части рабочих специальностей для обрабатывающих отрасли по проекту "Профессионалитет" сформировано 158 образовательно-производственных кластеров. При вузах создано более 40 передовых инженерных школ технического профиля», — напомнил он.

Важное направление — развитие ОПК. «Единая Россия» оказывает правительству поддержку в вопросах развития комплекса. С начала специальной военной операции российские производители постоянно наращивают выпуск вооружений и военной техники, наряду с этим организована непрерывная модернизация образцов и разработка перспективных видов вооружения, сообщил первый зампред правительства. Это позволяет стабильно поддерживать долю современного оружия и техники Вооружённых сил РФ на уровне выше 70%.

В перспективе ближайших лет и новой народной программы стоят задачи развития ракетно-космической промышленности, отметил первый зампред правительства. Также в приоритете партии — обеспечение продовольственной безопасности; акцент на разработке и внедрении высокотехнологичных станков и промышленных роботов (от темпов решения этой задачи зависит переход к экономике высоких зарплат, а это — основа благополучия граждан).

«Правительство рассчитывает, что "Единая Россия" сделает в следующем электоральном цикле акцент на технологической повестке. Это поможет привлечь дополнительные административные, финансовые и кадровые ресурсы для решения приоритетных задач социально-экономического развития страны», — указал Денис Мантуров.

Свои предложения в новую Народную программу «Единой России» внесли участники форума — они выработали решения на шести тематических круглых столах.

Инициативы касаются развития кадрового потенциала промышленности (это создание федеральных и региональных центров повышения квалификаций, модернизация портала «Работа России», в том числе с использованием возможностей искусственного интеллекта); поддержки российских производителей (создание механизма приоритетной выкладки отечественных товаров в торговых сетях и на маркетплейсах; продвижение отечественных брендов; локализация производства жизненно важных лекарств в России).

Для включения в основной программный документ прорабатывается стратегия промышленного лидерства в части станкостроения, новых материалов и роботизации производства, развития новых материалов и химии как базы для энергетики и транспорта, создания центров инженерных разработок и промышленной робототехники непосредственно на местах.

В части системы мотивации для привлечения кадров в промышленность были названы: синхронизация образования и практики, в том числе выстраивание связей между вузами и предприятиями, внедрение в учебные программы современного ПО, система наставничества, подготовка кадров к цифровому строительству и использованию ИИ.

Инициативы представят на рассмотрение экспертного совета, который начал работу над Народной программой «Единой России» по инициативе Дмитрия Медведева. Свои предложения внесут и все желающие жители страны — сделать это можно онлайн.

«Народная программа, программный документ, пишется не ради того, чтобы его продемонстрировать на выборах, а ради того, чтобы он в конечном счёте воплотился в совокупность решений и нормативных актов. Поэтому народная программа — это работающий документ. Мы объявляем о начале сбора предложений наших граждан на сайт естьрезультат.рф. Любой желающий может оставить предложения, чтобы их изучили эксперты для формирования нового предвыборного документа», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

В заключение он добавил, что Россия способна преодолеть любые проблемы.

«Самое главное, способны достичь тех целей, которые поставлены главой нашего государства, президентом нашей страны. Которые включены в нашу народную программу, поскольку документ, который мы с вами должны подготовить, будет содержать реальные обязательства в отношении нашей страны и наших граждан. Подчеркиваю, его задача -— действовать непосредственно в интересах всего государства, всех граждан нашей огромной страны. Ну, а самый ценный капитал, который есть у любой политической силы, у "Единой России", это доверие людей. Наша сегодняшняя задача — заслужить и оправдать это доверие. И тогда, я уверен, мы достигнем самых высоких результатов как в труде, так и на самом важном направлении, которое сегодня есть в нашей стране. Мы добьёмся Победы», — заключил председатель партии.