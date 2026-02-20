Николай Козловский: Гордума формирует условия для процветания Великих Лук

Очередное заседание Великолукской городской Думы началось сегодня в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме. Заседание проходит в преддверии значимой исторической даты — 30-летия Великолукской городской Думы. В связи с этим к депутатам обратился глава города Великие Луки Николай Козловский.

Фото здесь и далее: Великолукская городская Дума

«Сегодняшнее заседание проходит в преддверии 30-летнего юбилея со дня образования Великолукской городской Думы. Это важное событие в истории нашего города. Местное самоуправление начало активно развиваться в современной России. С 1995 года вступил в силу федеральный закон №154 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"», - напомнил Николай Козловский.

21 февраля 1996 года состоялось первое заседание Великолукской городской Думы. Депутаты первого созыва, избранные прямым всенародным голосованием, взялись за создание правовой базы: местных законов, в том числе Устава — главного документа города.