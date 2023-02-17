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Общество

По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8% - исследование

20.02.2023 08:46|ПсковКомментариев: 3

В среднем по стране фактический ежемесячный доход работников компаний вырос за год почти на 5 тысяч рублей и достиг 87 947 рублей (+5,6% г/г). В регионах СЗФО совокупный (все виды доходов налогоплательщика без включения в них суммы налога на добавленную стоимость) ежемесячный доход в 2022 году составил 49 377 рублей, что на 8% больше показателей 2021 года. Аналитики «Банка данных заработных плат», информационно-аналитического сервиса крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснили динамику реальных зарплат в 2022 году в разрезах профессий и позиций работников, и сравнили ее с показателями предыдущего года.

Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 года, при этом зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и зафиксировались на уровне 118 тысяч рублей. По итогам 2022 года наилучшую динамику (11% г/г) показали доходы работников из Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Совокупный доход в 2022 по федеральным округам, рубли:

Федеральный округ

2021

2022

Динамика, г/г

Москва и Московская область

110 796

117 840

6%

Санкт-Петербург и Ленобласть

85 466

94 693

11%

Уральский ФО

60 469

63 487

5%

Сибирский ФО

58 201

62 949

8%

Дальневосточный ФО

56 754

57 833

2%

Южный ФО

48 641

52 467

8%

Центральный ФО

55 588

56 287

+1%

Северо-Западный ФО

45 722

49 377

8%

Приволжский ФО

45 654

49 245

8%

Северо-Кавказский ФО

37 664

38 630

3%

Лидерами по приросту совокупного дохода (зарплата плюс премии и бонусы, выраженные в деньгах) в 2022 году стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 рублей. Следом по приросту (на 6%) идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты – их доходы составили 206 096 рублей и 38 335 рублей соответственно. Отсутствие динамики совокупного дохода в 2022 году показали топ-менеджеры, тем не менее их заработок в месяц составил чуть менее 600 тысяч рублей.

Совокупный доход работника в зависимости от его позиции в компании, 2022, рубли:

Позиция работника

2021

2022

Динамика, г/г

Топ-менеджеры

595 660

593 186

0%

Менеджеры управленческого звена

195 122

206 096

6%

Менеджеры экспертного уровня

167 960

175 860

5%

Менеджеры среднего звена

121 330

130 315

7%

Старшие специалисты

86 854

91 569

5%

Специалисты

53 595

56 470

5%

Начинающие специалисты

36 085

38 335

6%

В среднем, независимо от роли

83 262

87 947

5,6%

«Темпы прироста совокупных доходов в 2022 году остались на уровне прошлых лет: они по-прежнему укладываются в скромные 5-7% и не покрывают уровень инфляции. При этом позитивным итогом года является фокус в отношении индексации зарплат на менеджеров среднего звена и начинающих специалистов», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Фиксированный доход работника в зависимости от его роли в компании, 2022, рубли:

Позиция работника

2021

2022

Динамика, г/г

Топ-менеджеры

434 069

450 045

4%

Менеджеры управленческого звена

156 376

165 259

6%

Менеджеры экспертного уровня

135 212

138 997

3%

Менеджеры среднего звена

98 023

105 134

7%

Старшие специалисты

72 510

77 520

7%

Специалисты

43 792

46 701

7%

Начинающие специалисты

30 586

33 233

9%

В среднем, независимо от роли

67 747

72 205

7%

Переменный доход (премии и бонусы) работника в зависимости от его позиции в компании, 2022, рубли:

Позиция работника

2021

2022

Динамика, г/г

Топ-менеджеры

161 592

143 142

-11%

Менеджеры управленческого звена

38 745

40 837

5%

Менеджеры экспертного уровня

32 748

36 862

13%

Менеджеры среднего звена

23 308

25 181

8%

Старшие специалисты

14 345

14 049

-2%

Специалисты

9 803

9 769

0%

Начинающие специалисты

5 498

5 103

-7%

В среднем, независимо от роли

15 515

15 742

1%

В лидерах по приросту менеджеры по продажам, (+12%), программисты и разработчики (+11%), исследователи (+10%). Традиционно зарплатный рейтинг года возглавили специалисты по разработке ПО с медианным доходом почти 160 тысяч рублей, хотя осенью они уступали место менеджерам по стратегическому планированию и оптимизации бизнес-процессов, медиана зарплаты которых достигла почти 150 тысяч рублей.

Лидеры по приросту зарплат (совокупного дохода) в 2022

Профобласть

2021

2022

Динамика, г/г

Продажи

94 943

106 748

12%

Разработка ПО

142 990

158 628

11%

Исследования и разработки

133 411

146 960

10%

Маркетинг, связи с общественностью, реклама

96 304

104 404

8%

Девелопмент

100 381

108 604

8%

Персонал розничной точки

36 834

39 716

8%

Строительные и отделочные работы

76 898

82 807

8%

Управление персоналом

79 171

85 228

8%

Эксплуатация информационных систем

94 033

101 145

8%

Транспортная логистика

53 457

57 411

7%

 

Лидеры по размеру зарплаты, (совокупного дохода) 2022

Профобласть

2021

2022

Динамика, г/г

Разработка ПО

142 990

158 628

11%

Исследования и разработки

133 411

146 960

10%

ИТ-консалтинг

131 476

137 743

5%

Развитие бизнеса

122 022

127 164

4%

Девелопмент

100 381

108 604

8%

Внутренний аудит и контроль

106 350

107 396

1%

Юридическая поддержка

100 795

106 808

6%

Продажи

94 943

106 748

12%

Маркетинг, связи с общественностью, реклама

96 304

104 404

8%

Эксплуатация информационных систем

94 033

101 145

8%
Теги: #зарплата #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
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