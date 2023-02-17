Общество

По итогам 2022 года зарплата в регионах СЗФО выросла на 8% - исследование

В среднем по стране фактический ежемесячный доход работников компаний вырос за год почти на 5 тысяч рублей и достиг 87 947 рублей (+5,6% г/г). В регионах СЗФО совокупный (все виды доходов налогоплательщика без включения в них суммы налога на добавленную стоимость) ежемесячный доход в 2022 году составил 49 377 рублей, что на 8% больше показателей 2021 года. Аналитики «Банка данных заработных плат», информационно-аналитического сервиса крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, выяснили динамику реальных зарплат в 2022 году в разрезах профессий и позиций работников, и сравнили ее с показателями предыдущего года.

Москва и область продолжают уступать лидерство по темпам прироста зарплат – тренд продолжается с 2020 года, при этом зарплаты в Московском регионе остаются самыми высокими в стране и зафиксировались на уровне 118 тысяч рублей. По итогам 2022 года наилучшую динамику (11% г/г) показали доходы работников из Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Совокупный доход в 2022 по федеральным округам, рубли:

Федеральный округ 2021 2022 Динамика, г/г Москва и Московская область 110 796 117 840 6% Санкт-Петербург и Ленобласть 85 466 94 693 11% Уральский ФО 60 469 63 487 5% Сибирский ФО 58 201 62 949 8% Дальневосточный ФО 56 754 57 833 2% Южный ФО 48 641 52 467 8% Центральный ФО 55 588 56 287 +1% Северо-Западный ФО 45 722 49 377 8% Приволжский ФО 45 654 49 245 8% Северо-Кавказский ФО 37 664 38 630 3%

Лидерами по приросту совокупного дохода (зарплата плюс премии и бонусы, выраженные в деньгах) в 2022 году стали менеджеры среднего звена, чьи доходы за год выросли на 7% и достигли 130 315 рублей. Следом по приросту (на 6%) идут менеджеры управленческого звена и начинающие специалисты – их доходы составили 206 096 рублей и 38 335 рублей соответственно. Отсутствие динамики совокупного дохода в 2022 году показали топ-менеджеры, тем не менее их заработок в месяц составил чуть менее 600 тысяч рублей.

Совокупный доход работника в зависимости от его позиции в компании, 2022, рубли:

Позиция работника 2021 2022 Динамика, г/г Топ-менеджеры 595 660 593 186 0% Менеджеры управленческого звена 195 122 206 096 6% Менеджеры экспертного уровня 167 960 175 860 5% Менеджеры среднего звена 121 330 130 315 7% Старшие специалисты 86 854 91 569 5% Специалисты 53 595 56 470 5% Начинающие специалисты 36 085 38 335 6% В среднем, независимо от роли 83 262 87 947 5,6%

«Темпы прироста совокупных доходов в 2022 году остались на уровне прошлых лет: они по-прежнему укладываются в скромные 5-7% и не покрывают уровень инфляции. При этом позитивным итогом года является фокус в отношении индексации зарплат на менеджеров среднего звена и начинающих специалистов», – отмечает Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.

Фиксированный доход работника в зависимости от его роли в компании, 2022, рубли:

Позиция работника 2021 2022 Динамика, г/г Топ-менеджеры 434 069 450 045 4% Менеджеры управленческого звена 156 376 165 259 6% Менеджеры экспертного уровня 135 212 138 997 3% Менеджеры среднего звена 98 023 105 134 7% Старшие специалисты 72 510 77 520 7% Специалисты 43 792 46 701 7% Начинающие специалисты 30 586 33 233 9% В среднем, независимо от роли 67 747 72 205 7%

Переменный доход (премии и бонусы) работника в зависимости от его позиции в компании, 2022, рубли:

Позиция работника 2021 2022 Динамика, г/г Топ-менеджеры 161 592 143 142 -11% Менеджеры управленческого звена 38 745 40 837 5% Менеджеры экспертного уровня 32 748 36 862 13% Менеджеры среднего звена 23 308 25 181 8% Старшие специалисты 14 345 14 049 -2% Специалисты 9 803 9 769 0% Начинающие специалисты 5 498 5 103 -7% В среднем, независимо от роли 15 515 15 742 1%

В лидерах по приросту менеджеры по продажам, (+12%), программисты и разработчики (+11%), исследователи (+10%). Традиционно зарплатный рейтинг года возглавили специалисты по разработке ПО с медианным доходом почти 160 тысяч рублей, хотя осенью они уступали место менеджерам по стратегическому планированию и оптимизации бизнес-процессов, медиана зарплаты которых достигла почти 150 тысяч рублей.

Лидеры по приросту зарплат (совокупного дохода) в 2022

Профобласть 2021 2022 Динамика, г/г Продажи 94 943 106 748 12% Разработка ПО 142 990 158 628 11% Исследования и разработки 133 411 146 960 10% Маркетинг, связи с общественностью, реклама 96 304 104 404 8% Девелопмент 100 381 108 604 8% Персонал розничной точки 36 834 39 716 8% Строительные и отделочные работы 76 898 82 807 8% Управление персоналом 79 171 85 228 8% Эксплуатация информационных систем 94 033 101 145 8% Транспортная логистика 53 457 57 411 7%

Лидеры по размеру зарплаты, (совокупного дохода) 2022