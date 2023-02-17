Дополнительные поезда будут курсировать между Псковом и Москвой в феврале

Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать в праздничные дни февраля между Псковом и Москвой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.
Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
В связи с предстоящим Днем защитника Отечества ОАО «РЖД» назначило дополнительные поезда дальнего следования по маршрутам:
Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования размещается на официальном сайте.