Общество

Дополнительные поезда будут курсировать между Псковом и Москвой в феврале

Дополнительные поезда дальнего следования будут курсировать в праздничные дни февраля между Псковом и Москвой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В связи с предстоящим Днем защитника Отечества ОАО «РЖД» назначило дополнительные поезда дальнего следования по маршрутам:

№ 222А Москва – Псков 22 февраля отправлением из Москвы в 16:20, прибытием в Псков в 05:25;

№ 222Ч Псков – Москва 26 февраля отправлением из Пскова в 15:50, прибытием в Москву в 04:30.

Подробную информацию о расписании поездов дальнего следования размещается на официальном сайте.