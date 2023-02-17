Общество

Подполковник Беда назначен начальником военно-учебного центра ПсковГУ

Подполковник Вадим Беда назначен начальником Военно-учебного центра, который начнет работу в сентябре этого года на базе Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Вадим Беда состоит в Вооруженных силах РФ с 1989 года. В 1993 году с отличием закончил Рязанское ВВДКДКУ. Проходил службу на командных и штабных должностях в 76-й дивизии ВДВ от командира взвода до заместителя начальника штаба соединения. Участник боевых действий в Чечне, Грузии, Сирии. Награжден шестью государственными и более чем 15 ведомственными наградами. В 2022 году прошел курсы подготовки и повышения квалификации при Михайловской артиллерийской академии по специальности «Педагогика высшей школы».

Отметим, Псковский государственный университет стал единственным вузом в России, который будет готовить специалистов для ВДВ – рядовых и младших сержантов. Военно-учебный центр разместится в корпусе на Крестовском шоссе.