Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области, всего – 1965. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В регионе выявили ещё 49 случаев заражения коронавирусом, всего - 126 849. За сутки выздоровело 63 пациента, всего 124 465 человек избавились от COVID-19.