Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

Еще один человек скончался от COVID-19 в Псковской области, всего – 1965. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
В регионе выявили ещё 49 случаев заражения коронавирусом, всего - 126 849. За сутки выздоровело 63 пациента, всего 124 465 человек избавились от COVID-19.
- Статистика заболеваемости по муниципалитетам:
- Псков –41838/28
- Великие Луки –18312/1
- Бежаницкий район –1631/1
- Великолукский район –2872/1
- Гдовский район –2261/0
- Дедовичский район –3114/0
- Дновский район –1028/0
- Красногородский район –1146/0
- Куньинский район –1074/0
- Локнянский район –1230/0
- Невельский район –5703/3
- Новоржевский район –1357/0
- Новосокольнический район –3326/1
- Опочецкий район –3863/2
- Островский район –6115/0
- Палкинский район –1286/1
- Печорский район –3012/0
- Плюсский район –1999/0
- Порховский район –4589/3
- Псковский район –9765/4
- Пустошкинский район –1609/2
- Пушкиногорский район –1825/0
- Пыталовский район –1933/2
- Себежский район –3024/0
- Стругокрасненский район –2142/0
- Усвятский район –749/0