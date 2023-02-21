Общество

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в одном из псковских банков

Фальшивую пятитысячную купюру обнаружили в одном из псковских банков 20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, она поступила в выручке одного из городских магазинов. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.