Общество

Погоду на весну предсказывают по третьему дню Масленицы

Третий день Масленицы наступил 22 февраля. Среда масленичной недели называется «Лакомка».

У этого дня есть и другие названия. Иногда третий день называли так: «Разгул», «Скоромная Середа», «Полес» и «Перелом». В среду принято много готовить и вдоволь есть. Это последний день Узкой Масленицы. Вторая половина масленичной недели называется Широкой Масленицей и длится с четверга по воскресенье.

Третий день масленичной недели всегда праздновался пышно и с богато накрытым столом. На Руси по традиции в этот день зять и его друзья приходили к теще на богатое застолье. Главным блюдом были блины с начинкой. По количеству и качеству блинов можно было судить о том, как теща относится к зятю.

Как и во всю Масленичную неделю, в этот день нельзя было есть мясо. Также нельзя было грустить и думать о плохом. Если и есть проблемы — их необходимо подавить положительными мыслями и думать только о хорошем. В этот день нельзя голодать. Нужно есть как можно больше блинов и выпечки.

По традиции на блинах гадали. К примеру, если в гостях у тещи зять брал блин со сладкой начинкой — значит, характер его спокойный и мягкий. Если соленый — то сложный и непостоянный.

Существовали на этот день и метеорологические приметы. Считалось, что если пошел снег – весной часто будут идти дожди. Морозный день был приметой того, что весна будет холодной и поздней. Безветренный и теплый день – весна так же будет теплой и ранней.