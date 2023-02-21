Общество

Военнослужащих-участников СВО наградили в Пскове

Торжественное награждение государственными наградами военнослужащих-участников СВО прошло в Пскове 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил 10 участников специальной военной операции. Были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», медаль Суворова, а также медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Кроме того, за высокие личные показатели в служебной деятельности медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук главы региона получил офицер главного управления МЧС России по Псковской области.

«Мы все, Псковская область, наша страна, вами гордимся. И с уверенностью хочу сказать, что подвиги ваших предшественников, ваших сослуживцев, ваши личные победы достойны места в одном ряду с легендарными событиями прошлого», — выступил Михаил Ведерников.

Он отметил, что правительство Псковской области со своей стороны делает все возможное, чтобы псковичи, участвующие в специальной военной операции, и их семьи ни в чем не нуждались.