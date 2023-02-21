Общество

Профсоюзы обеспечат госпиталь в Острове минеральной водой

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов совместно с членами президиума Псковского облсовпрофа поздравили с наступающим Днём защитника Отечества медицинских работников военного госпиталя, базирующегося в Острове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В ходе общения с начальником госпиталя, подполковником внутренней службы Сергеем Комнатным обсудили вопросы, где профсоюзы могут быть полезными.

«Сегодня так сложилось, что члены профсоюза госпиталя не могут пользоваться всеми благами, которыми пользуются члены профсоюза региона. Договорились проработать данный вопрос, как вариант заключения дополнительного соглашения», - сообщил профлидер.

Также профсоюзная сторона поддержала акцию РО «Союза женщин России», передав сотрудникам госпиталя сладкие пироги. Бойцам, проходящим лечение и реабилитацию, передали фруктовые наборы. В ближайшее время профсоюзы обеспечат госпиталь минеральной водой, которая будет использоваться для ингаляций и для общего лечебного назначения.

«Профсоюзы всегда были и будут со своей страной и Отечеством! Желаем здоровья, благополучия и общей Победы!», - добавил Игорь Иванов.