Общество

Псковский губернатор встретился с волонтерами, которые шьют изделия для военнослужащих

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил швейную мастерскую в Пскове сегодня, 22 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мастерской женщины волонтеры шьют изделия для российских военнослужащих. На данный момент они создают тактические носилки.

Волонтёр Марина Михайлова рассказала, как устроено производство, сколько людей трудится ежедневно. Так, в день может собраться до 20 человек. Также она показала главе региона те изделия, которые создают волонтеры.

Михаил Ведерников уточнил, какая помощь требуется для волонтеров. Марина Михайлова ответила, что в данный момент им требуются машинки и исходный материал для изделий.

«Формируйте список, мы поможем», - резюмировал Михаил Ведерников.