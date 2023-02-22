Общество

80-летие подвига Александра Матросова отметили в локнянской деревне Чернушки

Памятные мероприятия в честь 80-й годовщины подвига Героя Советского Союза Александра Матросова и 79-летия со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков Локнянского района прошли в муниципалитете. Участие в них приняли вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих – Локнянский район входит в границы округа депутата, вице-спикер Армен Мнацаканян и заместитель председателя комитета по бююджету Пётр Алексеенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного собрания депутатов.

Фото здесь и далее: районная газета «Восход»

День памяти начался с митинга у мемориала на месте гибели Александра Матросова в деревне Чернушки. Именно здесь, в феврале 1943 года, 19-летний стрелок-автоматчик 2-го батальона 91-й отдельной сибирской добровольческой бригады Александр Матросов закрыл грудью амбразуру немецкого дзота и защитил идущих в бой товарищей. Участники митинга возложили цветы к подножию памятника и почтили минутой молчания память всех жертв войны.

«Душевно, торжественно, эмоционально и со слезами на глазах», - поделился впечатлениями Игорь Дитрих. Вице-спикер отметил, что в годовщину легендарного подвига к мемориальному комплексу в Чернушках приехало очень много людей – были представители не только Локни, но и Пскова, Великих Лук, Бежаниц, Новосокольников и даже Оренбургской области, где перед отправкой на фронт Александр Матросов учился в пехотном училище.

«Наша память – это же не только дань личному мужеству Александра Матросова. Его подвиг стал символом множества таких же героических, но менее известных подвигов, которые совершали и совершают сейчас советские и российские люди», - сказал Игорь Дитрих и подчеркнул, что задача нынешнего поколения – передавать эту память детям, внукам и правнукам.

После завершения основного церемониала участники митинга возложили цветы к братской могиле, где захоронены поднятые поисковиками останки советских воинов.

В день освобождения Локнянского района состоялись традиционные спортивные соревнования по отжиманию, подтягиванию, перетягиванию каната и стрельбе, гостей праздника накормили армейской кашей. Завершились памятные мероприятия встречей с ветеранскими организациями.