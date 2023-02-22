Общество

Александр Котов: День защитника Отечества всегда был больше, чем профессиональный праздник

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил воинов и ветеранов Вооружённых сил России, участников боевых действий и жителей Псковской области с Днём защитника Отечества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«День защитника Отечества всегда был больше, чем просто профессиональный праздник людей, выбравших военную специальность – это воплощение народного уважения к ратному служению Родине. Многовековая история нашей страны наполнена примерами героических подвигов, совершённых во имя Отчизны. Воины разных поколений на полях сражений отстаивали независимость и суверенитет родной земли, проявляя доблесть и истинный патриотизм», - отметил он.

«Сегодня нашим бойцам вновь приходится защищать национальные интересы России с оружием в руках. Противодействуя внешним угрозам безопасности страны, нынешние защитники Родины так же, как и герои-предшественники, демонстрируют стойкость, личное мужество и готовность отдать жизнь на поле боя ради своего народа, мира и справедливости. С праздником! С Днём защитника Отечества!» - добавил Александр Котов.