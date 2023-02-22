Вокруг подвига Александра Матросова в Великих Луках выстроена планомерная работа – краевед

Для сохранения памяти о подвиге Героя Советского Союза Александра Матросова, 80-летие которого отмечается в 2023 году, в Великих Луках выстроена планомерная работа. Об этом сообщил депутат Великолукской городской Думы, член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества Дмитрий Белюков в эфире радио «ПЛН FM».
По его словам, такая работа ведется на протяжении не одного десятка лет. Она имеет свои традиционные формы: конференции, акции, библиотечный этап заседаний, встречи, уроки мужества и так далее. К ним добавляются и новые современные формы, например, квесты.
Кроме того, Дмитрий Белюков напомнил, что Великие Луки отмечают в 2023 году несколько юбилейных дат: 80-летие освобождения Великих Лук от немецко-фашистских захватчиков и 15-летие присвоения Великим Луком почетного звания «Город воинской славы».