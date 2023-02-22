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Общество

Олег Грицаев: Призвать в армию стоящих на бирже труда – глупость

23.02.2023 13:45|Псков

Идею мобилизовать тех, кто стоит на бирже труда и временно не трудоустроен оценил депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ, гвардии полковник и в недавнем прошлом заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Олег Грицаев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Опять такая же идея, как и инициатива мобилизовать сотрудников силовых ведомств. Мотивация была такая, что они умеют держать в руках оружие. Но это не значит, что они будут воевать нормально. Призвать сейчас всех, кто стоит на бирже труда, – глупость какая-то. Понимаете, человек пришел на биржу труда не от хорошей жизни. Если бы он хотел воевать, то пошел бы по контракту с Вооруженными силами», – пояснил гость студии.

Он добавил, что если человек идет на биржу труда, это говорит о том, что он идет искать работу и хочет мирную специальность.

Пресс-портрет
Грицаев Олег Юрьевич Депутат Псковского областного Собрания
Источник: Псковская Лента Новостей
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