Общество

Олег Грицаев: Призвать в армию стоящих на бирже труда – глупость

Идею мобилизовать тех, кто стоит на бирже труда и временно не трудоустроен оценил депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил РФ, гвардии полковник и в недавнем прошлом заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Олег Грицаев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Опять такая же идея, как и инициатива мобилизовать сотрудников силовых ведомств. Мотивация была такая, что они умеют держать в руках оружие. Но это не значит, что они будут воевать нормально. Призвать сейчас всех, кто стоит на бирже труда, – глупость какая-то. Понимаете, человек пришел на биржу труда не от хорошей жизни. Если бы он хотел воевать, то пошел бы по контракту с Вооруженными силами», – пояснил гость студии.

Он добавил, что если человек идет на биржу труда, это говорит о том, что он идет искать работу и хочет мирную специальность.