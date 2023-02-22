Борис Елкин поздравил псковичей с Днем защитника Отечества

Глава Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Днем защитника Отечества в своем Telegram-канале.

«Сегодня отмечается День защитника Отечества! Для каждого из нас это важный день. День, когда мы говорим слова благодарности тем, кто преданно служит своей Родине и своему народу. В этот день мы также отдаем дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявших нашу свободу и независимость! Сохранить эту память – наш священный долг!» - отметил он.