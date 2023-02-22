Общество

Страдающий потерей памяти пскович вышел из дома в шлёпанцах и пропал

61-летнего Сергея Быстрова разыскивают в Пскове. Мужчина вышел из дома в микрорайоне Лопатино и пропал сегодня, 23 февраля. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, седые волосы, зелёные глаза.

Он был одет в чёрную толстовку и синюю куртку, тёмно-серые спортивные штаны, чёрные шлёпанцы и чёрную вязаную шапку.

Поисковики предполагают потерю памяти у разыскиваемого.

Информацию, которая поможет установить его местонахождение, можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.