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Ленин, Юпитер, Луна и Венера: снимками скопления небесных тел делятся псковские астрономы в Сети

Соединение планет Венеры и Юпитера и спутника Луны наблюдается в небе над Псковом. Горожане и астрономы-любители опубликовали снимки небесных тел на своих страницах в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Михаил Прохоренко / «ВКонтакте»

«Ленин, Юпитер, Луна и Венера», – подписал свой снимок астрофотограф Михаил Прохоренко.

Также фотографиями астрономических объектов над Псковским Кремлём и другими памятниками архитектуры поделился ещё один горожанин.

Фото здесь и далее: Сергей Попов / «ВКонтакте»

В сообществе образовательного проекта «AstroAlert. Наблюдательная астрономия» отмечается, что три самых ярких ночных светила находятся в сближении с вечера 21 по 23 февраля.



«Венеру и Юпитер сейчас легко найти на ясном вечернем небе - это самые яркие звездообразные объекты над западной частью горизонта (над тем местом, где закатилось Солнце). И с каждым днем они будут всё ближе к друг другу, пока не окажутся в тесном соединении 2 марта», – добавили в группе.