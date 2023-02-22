Общество

Россиянам дали советы по подготовке к Великому посту

В 2023 году начало Великого православного поста выпадает на 27 февраля. Однако тем, кто планирует держать пост, стоит помнить об опасности таких резких ограничений в питании. О том, как подготовиться к посту и выходу из него, рассказал врач-терапевт «Инвитро» Иван Ромасов в пятницу, 24 февраля.

«Ограничения питания во время поста — это, в первую очередь, исключение продуктов питания животного происхождения: мяса, птицы, субпродуктов, животных жиров, молочных продуктов, яиц. Рыбу можно есть в определенные дни, а по поводу морепродуктов нет единого мнения, но и четкого запрета на их употребление нет. Плюс во время поста присутствуют дни сыроедения и голодания», — уточнил он.

Как отметил врач, человеческий организм привыкает к одному и тому же типу питания, а любые отхождения от него становятся стрессом для желудочно-кишечного тракта, пишут «Известия».

«Если вы серьезно настроились на пост, то должны были слышать и про подготовку, так как в православном каноне эта традиция заложена. Перед Великим постом предстоят три подготовительные недели, последняя из которых — Масленичная (сырная). В течение этой недели еще разрешается есть молоко, яйца, сыр, творог и рыбу, а мясо — уже нельзя», — рассказал Ромасов.

Тем, кто планирует держать пост, специалист рекомендовал предварительно обратиться к врачу за консультацией, чтобы выяснить, есть ли заболевания, которые могут быть противопоказанием к ограничениям в питании.

Врач также рассказал, какие продукты помогут организму получить необходимые вещества во время поста. Так, для получения белка можно употреблять грибы, орехи и бобовые, а для восполнения железа — зелень, сухофрукты, цельнозерновые крупы и ряд овощей. Восполнить нехватку кальция помогут брокколи, кунжут, бобовые, миндаль, тогда как в орехах, растительных маслах, тофу содержится достаточный запас омега-3 полиненасыщенных кислот.

При этом витамин В12 и незаменимые аминокислоты можно получить только из животной пищи и медицинских препаратов, поскольку в растительной пище их концентрация слишком низкая. Поэтому только медицинские препараты и специальные добавки смогут восполнить их нехватку.

«Все, кто считает, что по окончании поста можно резко вернуться к обычной еде, наказывают свой организм. Органы желудочно-кишечного тракта за время поста привыкли к другому пищевому поведению, и одномоментное введение высококалорийных и других «тяжелых» блюд будет невероятным ударом. Обычно после поста в больницах наблюдается всплеск пациентов с панкреатитами, холециститами, гастритами, диареей и так далее», — предостерег Ромасов.

По его словам, выход из поста должен быть мягким: мясные и прочие животные продукты следует возвращать в рацион постепенно, плавно увеличивая их ассортимент и количества. К примеру, в первые два дня можно добавить яйца, затем ввести сыр и молоко, через несколько дней — нежирную птицу.