Общество

«Прощеное воскресенье»: приметы и традиции последнего дня Масленицы

Седьмой день Масленицы наступил 26 февраля. Воскресенье масленичной недели называется «Прощеное воскресенье».

Прощеное воскресенье – это последний день Масленицы. С этим также связано несколько обрядов. В древности проводы зимы было принято отмечать бурно. Сценарий этого праздника состоял из шумных игр, плясок, семейных прогулок и катаний на санках. В конце дня люди сжигали чучело Масленицы, сделанное из соломы и ненужных тряпок. Делали это большой толпой на одной из главных площадей деревни или города.

В прощёное воскресенье есть множество примет, которые в дальнейшем сулят будущее. Считается, что нужно соблюдать данные поверья и суеверия, чтобы год в дальнейшем был удачлив и богат.

Сожжение чучела Масленицы было традиционно для северных, центральных и поволжских губерний. Чучело Масленицы везли участники масленичного поезда (иногда в нём насчитывалось несколько сот лошадей). В Поволжье, в частности в Татарстане, также существует традиция бросания в костёр специальных масленичных кукол, с которыми уходили все невзгоды. Во все времена люди стремились отпраздновать её как можно богаче, сытнее и веселее, ведь считалось, что если так отметить Масленицу, то и весь следующий год будет столь же благополучным и сытым.

Вот основные народные приметы, которые известны на Руси по случаю прощёного воскресенья:

после ужина не нужно убирать со стола, если прибраться — то ждет семью бедный и сложный год;

если утром воскресенья на улице пели птицы, семью ожидали хорошие новости;

обращали внимание люди и на животных, которых встречали на улице. Если парень, выходя из дома, встречал черную собаку, считалось, что в жены ему попадется злая и «черноротая» барышня. Девушке такое животное сулило в супруги брюнета;

блины надо печь ежедневно с понедельника по воскресенье, лишь тогда будет достаток и богатство в семье;

если на улице тепло и солнечно, то ожидает мягкая весна и жарким и богатым на урожай летом;

много снега в воскресенье и снегопад — к холодам перед Пасхой;

дожди и ливни сулят богатый урожай грибов.

Согласно поверьям, Прощёное воскресенье — день, когда нужно придерживаться порядка и обычаев. Важно не делать ничего такого, что может послужить началом несчастливого и плохого года.

К основным запретам последнего дня Масленицы относится следующее :

нельзя начинать ссоры и скандалы;

нельзя наговаривать на людей и оскорблять их;

нельзя притягивать дурные мысли и рассуждать о плохом и грустном;

нельзя стирать, убирать, копать землю, заниматься хозяйством;

нельзя грустить и печалиться;

нельзя венчаться (не только в воскресенье, но в течение всей масленичной недели).

Для православных — это последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, о посте и о собирании небесных сокровищ.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей сыропустной, так как именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.