«Прощеное воскресенье»: приметы и традиции последнего дня Масленицы

Седьмой день Масленицы наступил 26 февраля. Воскресенье масленичной недели называется «Прощеное воскресенье».
Прощеное воскресенье – это последний день Масленицы. С этим также связано несколько обрядов. В древности проводы зимы было принято отмечать бурно. Сценарий этого праздника состоял из шумных игр, плясок, семейных прогулок и катаний на санках. В конце дня люди сжигали чучело Масленицы, сделанное из соломы и ненужных тряпок. Делали это большой толпой на одной из главных площадей деревни или города.
В прощёное воскресенье есть множество примет, которые в дальнейшем сулят будущее. Считается, что нужно соблюдать данные поверья и суеверия, чтобы год в дальнейшем был удачлив и богат.
Сожжение чучела Масленицы было традиционно для северных, центральных и поволжских губерний. Чучело Масленицы везли участники масленичного поезда (иногда в нём насчитывалось несколько сот лошадей). В Поволжье, в частности в Татарстане, также существует традиция бросания в костёр специальных масленичных кукол, с которыми уходили все невзгоды. Во все времена люди стремились отпраздновать её как можно богаче, сытнее и веселее, ведь считалось, что если так отметить Масленицу, то и весь следующий год будет столь же благополучным и сытым.
Вот основные народные приметы, которые известны на Руси по случаю прощёного воскресенья:
Согласно поверьям, Прощёное воскресенье — день, когда нужно придерживаться порядка и обычаев. Важно не делать ничего такого, что может послужить началом несчастливого и плохого года.
К основным запретам последнего дня Масленицы относится следующее :
Для православных — это последнее воскресенье перед Великим постом. В этот день в церквях на литургии читается Евангелие с частью из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид ближним, о посте и о собирании небесных сокровищ.
Последнее воскресенье перед началом Великого поста именуется Церковью Неделей сыропустной, так как именно сегодня заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание и невоздержание. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.