Памятник Яну Фабрициусу в Гдове разрушился при демонтаже и будет заменён

В Гдове демонтировали памятник герою Гражданской войны Яну Фабрициусу, установленный в 1967 году, из-за его неудовлетворительного состояния. Об этом сообщила глава Гдовского округа Вера Алексеева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. По её словам, новый памятник герою планируют установить в 2027 году, а в этом году в Гдове появится мемориальная доска в честь Яна Фабрициуса.
Старый памятник. Фото: Дмитрий Молотков / Яндекс. Карты
Памятник пришёл в плохое состояние из-за воздействия погодных условий. В 2025 году при благоустройстве сквера на улице Никитина его демонтировали, и монумент распался на несколько частей. Восстановить его не удалось.
Тем не менее память Яна Фабрициуса в Гдове планируют увековечить.
Ранее тема пропавшего памятника Яну Фабрициусу в Гдове активно обсуждалась в социальных сетях: жители были весьма обеспокоены судьбой монумента, который исчез после проведения работ по благоустройству сквера.
Напомним, Ян Фабрициус — латышский стрелок, командир и комиссар Красной Армии во время гражданской войны, командир 14 категории высшего начсостава РККА.
