Памятник Яну Фабрициусу в Гдове разрушился при демонтаже и будет заменён

В Гдове демонтировали памятник герою Гражданской войны Яну Фабрициусу, установленный в 1967 году, из-за его неудовлетворительного состояния. Об этом сообщила глава Гдовского округа Вера Алексеева в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. По её словам, новый памятник герою планируют установить в 2027 году, а в этом году в Гдове появится мемориальная доска в честь Яна Фабрициуса. 

Старый памятник. Фото: Дмитрий Молотков / Яндекс. Карты

Памятник пришёл в плохое состояние из-за воздействия погодных условий. В 2025 году при благоустройстве сквера на улице Никитина его демонтировали, и монумент распался на несколько частей. Восстановить его не удалось. 

«Памятник герою Гражданской войны Яну Фрицевичу Фабрициусу был установлен в 1967 году. При длительном нахождении на открытом воздухе под воздействием неблагоприятных погодных условий памятник пришёл в неудовлетворительное состояние. В 2025 году при осуществлении работ по благоустройству сквера героя памятник был демонтирован, во время демонтажа распался на несколько частей. Восстановлению не подлежал», — пояснила Вера Алексеева.

Тем не менее память Яна Фабрициуса в Гдове планируют увековечить. 

«В настоящее время создана рабочая группа по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 150-летию командира. Ко Дню пограничника, 28 мая, на здании появится памятная доска Яна Фрицевича. В образовательных учреждениях пройдут памятные мероприятия. А в июне 2027 года, в канун 150-летия героя, мы всех приглашаем на открытие нового памятника Яну Фрицевичу Фабрициусу», — заверила глава округа.

Ранее тема пропавшего памятника Яну Фабрициусу в Гдове активно обсуждалась в социальных сетях: жители были весьма обеспокоены судьбой монумента, который исчез после проведения работ по благоустройству сквера.  

Напомним, Ян Фабрициус — латышский стрелок, командир и комиссар Красной Армии во время гражданской войны, командир 14 категории высшего начсостава РККА.  

Пресс-портреты

Алексеева Вера Анатольевна

Алексеева Вера Анатольевна

Глава Гдовского муниципального округа.

