Гражданина Индии осудили в Пскове за нелегальный перевоз иностранцев

Гдовский районный суд постановил приговор в отношении гражданина Индии, обвиняемого в совершении организации незаконного транзитного проезда через территорию РФ иностранных граждан, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов дела следует, что гражданин Индии в июле 2024 года, находясь на территории РФ, из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, принял решение об организации незаконной миграции двух граждан Республики Индия в страны Европейского союза, используя для этого территорию РФ в качестве транзитной страны, при этом достоверно осознавая, что цель их въезда на территорию РФ не соответствует заявленной (туризм) и их планируемое пересечение российско-эстонского участка границы нарушает законодательство РФ и международные нормативно-правовые акты.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

⚖С учетом всех обстоятельств уголовного дела, личности подсудимого, наличия ряда смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с отбыванием в колонии-поселении.

