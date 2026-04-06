Оценка за поведение в российских школах будет трехбалльной

Оценка за поведение в школах будет трехбалльной, сообщила заместитель министра просвещения Ольга Колударова.

«В ходе апробации мы предлагали три модели оценивания: двухуровневую (зачет/незачет), трехуровневую (образцовое, допустимое, недопустимое) и пятиуровневую. По результатам вторая из них выбрана как наиболее успешная», — привела ее слова пресс-служба министерства.

Оценки введут в следующем учебном году в десяти школах каждого из регионов — так будут тестировать модель. Еще спустя год их внедрят во всех заведениях страны, пишет РИА Новости

Министерство уточнило, что оценивать будут соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебную активность школьника.

Как отмечала главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева, оценку за поведение будут ставить коллегиально при участии классных руководителей, учителей-предметников и педагогов-психологов. 

