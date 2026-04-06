СОБЫТИЕ: Субботник в Любятово

Одно из красивых, хотя и не слишком известных мест в Пскове — территория возле церкви Николая Чудотворца в Любятово. Древний храм с каменной оградой, висячий мост через Пскову и спокойное течение реки делают эту местность притягательной как для жителей, так и для гостей города. Но следствием этой популярности становится оставленный мусор на обоих берегах реки и даже рядом с церковью. Хорошо, что есть активные жители и не менее активные депутаты, которые готовы не только инициировать уборку прибрежной полосы, но и сами, вооружившись граблями и мусорными мешками, бороться за чистоту. Подробнее — в видео ПЛН-ТВ.