Общество

Более 400 споров в сфере госзакупок рассмотрел Арбитражный суд Псковской области в 2022 году

407 споров, рассмотренных Арбитражным судом Псковской области в 2022 году, касались применения положений федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

По большинству дел ответчиками выступают учреждения здравоохранения Псковской области. Из числа дел, рассмотренных в 2022 году с применением вышеуказанного Федерального закона, заявленные требования удовлетворены по 85,5 % дел.

Всего Арбитражный суд Псковской области в 2022 году рассмотрел 6435 дел, что на 14,1% больше, чем в 2021 году.

Из рассмотренных в 2022 году дел производство прекращено по 616 делам, что на 9,7% меньше, чем в 2021 году. В связи с заключением мирового соглашения прекращено 171 дело, что на 8,1 % меньше, чем в 2021 году и составило 27,8 % от всех прекращенных производств. В связи с отказом от иска прекращено 343 дела, что на 5 % больше, чем в 2021 году и составило 55,7 % от всех прекращенных производств.