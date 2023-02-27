17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 127 009 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.
Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли два пациента, всего – 124 557. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 965 человек.
Статистика по муниципалитетам:
- Псков – 41944/12
- Великие Луки – 18313/0
- Бежаницкий район – 1631/0
- Великолукский район – 2875/0
- Гдовский район – 2261/0
- Дедовичский район – 3114/0
- Дновский район – 1028/0
- Красногородский район – 1147/0
- Куньинский район – 1074/0
- Локнянский район – 1230/0
- Невельский район – 5708/0
- Новоржевский район – 1359/0
- Новосокольнический район – 3326/0
- Опочецкий район – 3865/0
- Островский район – 6117/0
- Палкинский район – 1286/0
- Печорский район – 3019/0
- Плюсский район – 1999/0
- Порховский район – 4596/1
- Псковский район – 9778/3
- Пустошкинский район – 1610/0
- Пушкиногорский район – 1827/0
- Пыталовский район – 1935/0
- Себежский район – 3028/1
- Стругокрасненский район – 2144/0
- Усвятский район – 749/0