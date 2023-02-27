Общество

17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 в регионе подтвердили 127 009 раз, сообщает официальный Telegram-канал области.

Избавиться от болезни за сутки в Псковской области смогли два пациента, всего – 124 557. Умерли из-за коронавируса в регионе 1 965 человек.

Статистика по муниципалитетам: