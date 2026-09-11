 
Общество

Педиатр предупредил о распространении «вейп-ассоциированного поражения лёгких» 

0

Фиксируется стремительный рост случаев так называемого «вейп-ассоциированного поражения лёгких» среди подростков и взрослых, заявил доктор медицинских наук, педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус. 

Изображение сгенерировано нейросетью

Яркий пример — 16-летний житель Кемерово, который попал в реанимацию с двусторонним поражением лёгких. Сатурация кислорода у него упала до критических 65 процентов при норме 95–100.

По оценке специалиста, диагностика этого недуга до сих пор остаётся непростой задачей, а отсутствие сдерживающих мер приведёт к дальнейшему росту заболеваемости.

«Недуг прогрессирует гораздо стремительнее, чем любые патологии, спровоцированные обычными сигаретами. Всё заканчивается критическим состоянием и реанимацией», — констатировал Андрей Продеус.

Также он обратил внимание на масштаб проблемы: в стране огромное число подростков и взрослых, пристрастившихся к вейпам, и первые тревожные звоночки могут появиться уже спустя четыре месяца использования, пишет Vologda-poisk.ru.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026