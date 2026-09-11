Педиатр предупредил о распространении «вейп-ассоциированного поражения лёгких» 

Фиксируется стремительный рост случаев так называемого «вейп-ассоциированного поражения лёгких» среди подростков и взрослых, заявил доктор медицинских наук, педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус.

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Яркий пример — 16-летний житель Кемерово, который попал в реанимацию с двусторонним поражением лёгких. Сатурация кислорода у него упала до критических 65 процентов при норме 95–100.

По оценке специалиста, диагностика этого недуга до сих пор остаётся непростой задачей, а отсутствие сдерживающих мер приведёт к дальнейшему росту заболеваемости.

«Недуг прогрессирует гораздо стремительнее, чем любые патологии, спровоцированные обычными сигаретами. Всё заканчивается критическим состоянием и реанимацией», — констатировал Андрей Продеус.

Также он обратил внимание на масштаб проблемы: в стране огромное число подростков и взрослых, пристрастившихся к вейпам, и первые тревожные звоночки могут появиться уже спустя четыре месяца использования, пишет Vologda-poisk.ru.