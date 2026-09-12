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Гала-концерт фестиваля «Михайловский бастион» пройдет сегодня в Пскове

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Гала-концерт V Военно-музыкального фестиваля «Михайловский бастион» пройдет сегодня, 12 сентября, на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

 

Афиша: губернатор Михаил Ведерников / Мах

В мероприятиях примут участие около 400 артистов. В программе — музыкально-театрализованное шоу, объединяющее выступления духовых оркестров, историю и военные традиции.

Одним из участников фестиваля станет Центральный военный оркестр Москвы, который ранее исполнял гимн Российской Федерации для официальных записей.

Вход – бесплатный. Начало концерта запланировано на 20:00.

   

Фестиваль «Михайловский бастион» проходит в Пскове в пятый раз. Заключительный концерт состоится в воскресенье, 13 сентября, на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

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