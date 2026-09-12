Гала-концерт V Военно-музыкального фестиваля «Михайловский бастион» пройдет сегодня, 12 сентября, на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.
Афиша: губернатор Михаил Ведерников / Мах
В мероприятиях примут участие около 400 артистов. В программе — музыкально-театрализованное шоу, объединяющее выступления духовых оркестров, историю и военные традиции.
Одним из участников фестиваля станет Центральный военный оркестр Москвы, который ранее исполнял гимн Российской Федерации для официальных записей.
Вход – бесплатный. Начало концерта запланировано на 20:00.
Фестиваль «Михайловский бастион» проходит в Пскове в пятый раз. Заключительный концерт состоится в воскресенье, 13 сентября, на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.