Общество

Путин наградил бывшего главврача Псковской городской больницы

Президент России Владимир Путин наградил бывшего главного врача Псковской городской больницы Алексея Васильева. Соответствующий указ главы государства от 27 февраля 2023 года № 123 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» опубликован на интернет-портале правовой информации.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Алексей Васильев награжден орденом Пирогова.

Напомним, Алексей Васильев покинул пост главного врача Псковской городской больницы 14 октября. Заслуженный врач РФ, возглавлял городскую больницу с 2002 года. Дважды избирался депутатом Псковского областного Собрания депутатов от партии «Единая Россия» в 2011 и 2016 годах.