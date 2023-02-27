Общество

Охотница-сова и выдра: новые фотозарисовки сотрудника Пушкинского заповедника

Новые фотозарисовки о птицах и животных, которых часто можно встретить в парках и рощах Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сотрудник музея, фотограф-любитель Алексей Михайлов. В кадр удачливого фотоохотника на этот раз попали лиса, удачно поохотившаяся сова, белка, снегири, косули, выдра, недавно вернувшиеся в псковские пушкинские места лебеди.

На этот раз редкие кадры были сделаны в Тригорском и в его окрестностях, уточнил Алексей Михайлов.

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, сотрудник музея-заповедника «Михайловское»

В Пушкинском заповеднике к этому добавили: флора и фауна здешних мест чрезвычайно разнообразна. Так, в своей книге «Животный мир Пушкинского заповедника» («Михайловская пушкиниана», выпуск 55, Псков, 2012) псковский биолог, исследователь и педагог Всеволод Курбатов пишет, что на территории «Михайловского» обитает как минимум 131 вид птиц, в том числе — 12 редких, а также 17 видов млекопитающих, шесть видов земноводных, пять видов пресмыкающихся. Эти данные Всеволод Курбатов приводит со ссылкой на визуальные наблюдения и на «…результаты научно-исследовательского отчёта инвентаризации фауны позвоночных животных, проведённого кафедрой зоологии и экологии животных Псковского Государственного педагогического университета имени С.М. Кирова» (сейчас — Псковский государственный университет) в период с 2007 по 2010 год.

Напомним также, что в январе снимки Алексея Михайлова и его совместная с жителем деревни Дубровы Новоржевского района Эдуардом Григорьевым заметка «Зимняя встреча большого баклана Phalacrocorax carboна реке Сороть в Пушкинском Заповеднике (Псковская область)» были опубликованы в научном издании Санкт-Петербургского Государственного университета «Русский орнитологический журнал».