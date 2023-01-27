Общество

Стадо косуль в Тригорском парке сфотографировал сотрудник «Михайловского»

Сотрудник Государственного Пушкинского заповедника Алексей Михайлов сфотографировал стадо косуль в парке мемориальной усадьбы «Тригорское». Снимки он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов / «ВКонтакте»

В объектив фотоаппарата попали три косули, которые пробегали по заснеженному лесу.

Также Алексей Михайлов опубликовал фотографии, на которых можно наблюдать следы работы дятла, ползающую по дереву белку и природу Тригорского парка.

В «Михайловском» добавили, что на днях фотографии Алексея Михайлова и его совместная с жителем деревни Дубровы Новоржевского района Эдуардом Григорьевым заметка «Зимняя встреча большого баклана Phalacrocorax carboна реке Сороть в Пушкинском Заповеднике (Псковская область)» были опубликованы в научном издании Санкт-Петербургского Государственного университета «Русский орнитологический журнал».

Скриншот научного издания Санкт-Петербургского Государственного университета «Русский орнитологический журнал»