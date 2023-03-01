Общество

Эксперт посоветовал псковичам искать «пророков» для формирования бренда внутри региона

К формированию бренда территории необходимо привлекать местных экспертов. Такое мнение заведующий кафедрой коммуникационных технологий и связей с общественностью СПбГЭУ, доктор филологических наук, профессор Алексей Кривоносов выразил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В любой отрасли "свой или чужой" - это большая проблема. Можно пригласить великого специалиста из столицы, из-за рубежа, но, несомненно, местные ресурсы должны быть использованы. В городе такие мероприятия проводятся, значит, кому-то это надо. Мы всегда ищем каких-то пророков далеко, когда они у нас и свои есть. Могут и должны быть здесь свои герои», – рассказал Алексей Кривоносов.

Он упомянул круглый стол «Имидж территории: регион, область, город, малая территория, муниципальное образование», который проходил в рамках IX Международной научно-практической конференции «Брендинг как коммуникационная технология XXI века» в Пскове 1 марта, как пример заинтересованности жителей Псковской области в формировании собственного бренда.