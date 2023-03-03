Общество

Праздничный и щедрый на подарки март ожидает гостей Fjord Plaza в Пскове

Март в торгово-развлекательном центре Fjord Plaza в Пскове будет весенний, праздничный и щедрый на подарки.

Фото: Star/Band/Show / «ВКонтакте»

Прежде всего, приглашаем к участию в конкурсе детского рисунка на тему «Моя мама», который пройдет в честь 8 марта при поддержке ресторана «Пхали-Хинкали». Условия участия очень просты.

Работы принимаются администраторами ресторана «Пхали-Хинкали» до 7 марта включительно.

Формат работы: А4 (плотная бумага).

Краски, карандаши, фломастеры – приветствуется все, чем ребенку нравится рисовать.

Работы обязательно должны быть подписаны (фамилия, имя и возраст ребенка). К работе прикрепите листок с контактным номером родителя, чтобы мы могли связаться с вами в случае победы.

8 марта состоится награждение победителей и экспозиция всех работ участников в центральном атриуме ТДЦ Fjord Plaza, 1 этаж.

Изображение здесь и далее: Fjord Plaza

Работы детей будут оценивать в трех возрастных группах, в каждой из которых будет один победитель:

от 3 до 5 лет,

от 6 до 8 лет,

от 9 до 12 лет.

Победители получат сертификаты на посещение ресторана «Пхали-Хинкали» на сумму 1000 рублей.

Справки по телефону: 89113643456.

Так же 8 марта перед посетителями нашего торгового центра выступит уже полюбившаяся всем духовая группа Star/Band/Show. Это первый и единственный танцующий оркестр в Пскове. Если кто-то еще не видел их потрясающие выступления, очень рекомендуем прийти послушать (а может и потанцевать) 8 марта в 14:00. Прекрасным дамам будем дарить тюльпаны!

11 марта с 14:00 мы порадуем маленьких посетителей веселым детским шоу, которое подготовило развлекательное агентство Jollykids. Кстати, у агентства есть новый сюрприз – тайское мороженное! Такое вы еще не пробовали! Участие бесплатное.

18 марта в 14:00 в фойе кинотеатра Silver Cinema состоятся очередные детские чтения. Ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Александр Овчаренко в сопровождении музыканта перкуссиониста будет читать сказочные истории Сергея Козлова из книги «Ёжик и его друзья». К слову, мы не так давно запустили в нашем торговом центре этот формат мероприятий, но каждый раз получаем множество прекрасных отзывов от детей и их родителей. На наши чтения собирается все больше маленьких слушателей. Приходите! Участие бесплатное.

25 марта с 14:00 до 16:00 для вас выступит шоу-дуэт «Бриз». Песни и музыка в исполнении прекрасного саксофониста Александра Васильева и непревзойденного вокалиста Александра Куликова всегда наполняют атмосферу нашего торгового центра светом и теплом. Хотите зарядится положительной энергией? Приходите послушать, отдохнуть и получить эстетическое удовольствие.

В общем, в марте во Fjord Plaza скучно не будет! Наслаждайтесь весной вместе с нами!

Возрастная категория 6+

Источник: Fjord Plaza