Общество

Молодые юристы провели консультации в идрицкой колонии

Осужденные, отбывающие наказание в ИК-3 УФСИН России по Псковской области (поселок Идрица Себежского района), встретились с молодыми юристами – курсантами Псковского филиала Академии ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Консультации, связанные с решением вопросов уголовного, административного и иного характера – традиционная практика, сложившаяся в рамках взаимодействия пенитенциарного ведомства с образовательной организацией, заметили в ведомстве.

Представители юридической клиники оказывают правовую поддержку осужденным под руководством начальника кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Псковского филиала Академии ФСИН России Андрея Щербакова. В рамках встречи осужденные обращались к юристам в погонах с просьбой разъяснить отдельные пункты правил внутреннего распорядка, порядок защиты и обращения к коллегии адвокатов, погашения исковых обязательств.

Как отметили сотрудники администрации ИК-3, визиты юридической клиники в учреждении всегда востребованы. Осужденные приходят на прием, задают вопросы и получают соответствующие пояснения. В свою очередь для курсантов это бесценный опыт: оказывая всестороннюю помощь лицам, отбывающим наказание, они повышают свою квалификацию в области права, отметили в ведомстве.