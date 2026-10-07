Пять тысяч тонн белорусских фруктов и ягод ввезли в Россию через Псковскую область

Из Белоруссии в Россию через Псковскую область ввезли пять тысяч тонн фруктов и ягод, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

С начала 2026 года под контролем Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора через российско-белорусский участок государственной границы России, расположенный на территории Псковской области, ввезено 2,6 тысячи тонн фруктов и 2,4 тысячи тонн ягод.

В наибольшем объёме были ввезены свежие яблоки — 2,6 тысячи тонн, клубника — 891 тонна, голубика– 642,8 тонны и малина — 421,2 тонны.

Партии подкарантинной продукции, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были допущены к ввозу в другие регионы страны: Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Москву, Смоленск и Тверь.

