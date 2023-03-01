Общество

Псковская Лента Новостей возглавила рейтинг самых цитируемых СМИ региона по итогам 2022 года

Псковская Лента Новостей сохранила лидерство в рейтинге самых цитируемых СМИ Псковской области по итогам 2022 года. Рейтинг опубликовала компания «Медиалогия».

Псковская Лента Новостей заняла первое место с индексом цитируемости (ИЦ) 56,67, показатель ближайшего конкурента составил 51,71.

Кроме того, в топ-10 самых цитируемых СМИ вошло издание «МК в Пскове» (индекс цитируемости — 6,78).

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Индекс цитируемости – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 82 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы. При расчете рейтингов не учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Специалистами «Медиалогии» разработан математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего результата данных СМИ.

Период исследования: 1 января – 31 декабря 2022 года.