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Юбилейный концерт заслуженного деятеля искусств Псковской области прошёл в колледже искусств

Юбилейный концерт заслуженного деятеля искусств Псковской области, члена союза композиторов России, преподавателя Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Татьяны Лаптевой прошёл в колледже искусств 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в образовательном учреждении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Татьяна Лаптева начала работу в Псковском музыкальном училище более 45 лет назад. После окончания Ленинградской государственной консерватории она приехала в Псков по распределению и уже не меняла место работы. «Здесь протекала её педагогическая, просветительская, творческая деятельность. Особая атмосфера Псковской земли, связанная с именами Пушкина, Римского-Корсакова, Мусоргского стала для неё источником вдохновения. Общение с Псковскими архитекторами, художниками, особенная художественная среда Псковщины стала для неё духовной пищей. За долгие годы работы в музыкальном образовании Татьяна Александровна воспитала целую плеяду талантливых учеников, которые трудятся в разных уголках России и мира. Многие из её воспитанников стали преподавателями колледжа», - рассказали в колледже.

Свой авторский концерт Татьяна Лаптева посвятила своим коллегам – музыкантам, с которыми она сотрудничает уже многие годы, а также Псковскому областному колледжу искусств.

В концерте приняли участие академический хор музыкального отделения колледжа искусств (руководитель Инна Суровицкая, концертмейстер Зоя Королёва), Динара Ибрагимова, Валерия Дунюшкина, Юрий Наконечный, Кира Горшкова, Эдуард Банько, Наталья Плеханова, Елена Войтушко, Татьяна Лаптева.