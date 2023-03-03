Общество

Размер пособия на погребение увеличили в Пскове

Размер пособия на погребение увеличили в Пскове. Об этом с очередной сессии Псковской городской Думы, которая проходит сегодня, 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос рассмотрели в связи с обращением в Думу регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Как пояснила депутат, управляющая отделением Наталья Мельникова, индексация пособия происходит каждый год.

Пособие в размере 6 тысяч 964 рубля с учетом индексации увеличивают до 7 тысяч 793 рублей. Коэффициент индексации определен постановлением правительства РФ.

Отметим, что повышение произведут за счет средств Фонда пенсионного и социального страхования РФ, а также федерального и регионального бюджетов. Таким образом, оно не повлечет за собой дополнительных затрат из бюджета города Пскова.