Т1 и «Азимут» представили российский ПАК для масштабирования частных облаков на процессорах пятого поколения

ИТ-холдинг Т1 и холдинг «Азимут» (входит в Госкорпорацию Ростех) продемонстрировала программно-аппаратный комплекс, в котором софтверные и аппаратные составляющие произведены в России. Новый ПАК позволит проектировать, выстраивать и масштабировать фундамент инфраструктуры в виде частного облака. Решение уже проходит стадию промышленного пилотирования у крупного заказчика из банковской сферы. До конца 2026 года ПАК будет включен в реестр Минцифры — и в итоге упростит построение доверенной платформы для объектов КИИ. Презентация состоялась в Нижнем Новгороде в рамках ЦИПР-2026.
В обновленной версии ПАК «Облако» используются серверы МЛТ-С, которые обеспечивают максимальную эффективность и производительность за счет использования чипов 5-го поколения (в сравнении с 3-м поколением дает +84% к производительности и 14-кратный прирост скорости в задачах ИИ). Серверы в октябре 2025 года были внесены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга, что подтверждает их российское происхождение и позволяет применять их на объектах критической информационной инфраструктуры.
Использование ПАК «Облако» позволит компаниям выполнить требования регуляторов по переходу на доверенные ПАКи и минимизировать риски, связанные с использованием зарубежной инфраструктуры. Обновленная версия сокращает сроки развертывания корпоративного облака до нескольких рабочих дней благодаря преднастроенной и протестированной архитектуре. Программная основа ПАК «Облако» — «Облачная платформа Т1», разработанная компанией Т1 Иннотех (входит в ИТ-холдинг Т1) на основе технологий открытого кода. Благодаря собственным доработкам решение обеспечивает производительность и надежность, необходимые для поддержки критически важных бизнес-процессов.
В планах СП «Мультиллект» — производить не менее 50 ПАКов ежегодно. До конца 2026 года предполагается регистрация нового ПАК в реестрах Минцифры и Минпромторга, а также получение статуса доверенного ПАК (ДПАК; подтверждает соответствие требованиям Минцифры, ФСТЭК и ФСБ России), которая позволит внедрять решение в организациях с высокими требованиями по информационной безопасности. Таким образом, значимые объекты критической информационной инфраструктуры смогут исполнить предписания постановления правительства № 1912 о переходе на ДПАК к 2030 году.