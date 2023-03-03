Общество

Более 40 тысяч евро пытались незаконно провезти через границу в Псковской области

Незадекларированные 46 600 евро обнаружили сотрудники таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области у гражданки Украины при попытке их вывоза через пункт пропуска «Убылинка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковской таможни

Сотрудникам таможни женщина сообщила, что товары и деньги, подлежащие декларированию, при себе не имеет. Однако в ее багаже таможенники обнаружили 46 600 евро купюрами по 500 и 200 евро (в эквиваленте превышает 49 тысяч долларов США).

«За два первых месяца 2023 года сотрудниками таможенных постов автомобильных пунктов пропуска пресечено 34 попытки вывоза незадекларированных денежных средств на общую сумму, превышающую в эквиваленте 310 тысяч долларов США. Из них 2 – с сокрытием от таможенного контроля. По выявленным фактам незаконного перемещения валюты таможней возбуждено 5 уголовных дел и 29 дел об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов по делам об административных правонарушениях составила 2,8 млн рублей», – рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок.

Денежные средства изъяли. Возбуждено уголовное дело.

Как напомнили в Псковской таможне, при единовременном ввозе или вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию на всю сумму ввозимых или вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков. При этом необходимо учитывать, что согласно указу президента Российской Федерации со 2 марта 2022 года запрещено вывозить из Российской Федерации наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.